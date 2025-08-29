Wall Street anota ganancias en agosto, optimista por una bajada de tipos y por resultados

En el conjunto del mes, el Dow Jones de Industriales sube un 4,49 %, el S&P 500 avanza un 3,56 % y el Nasdaq gana un 3,90 %, con los tres indicadores además cerca de sus niveles récord, lo que supone un broche de oro de cara septiembre, que habitualmente suele ser flojo en bolsa y empieza con el festivo del Día del Trabajo, el próximo lunes.

Según los analistas, La Reserva Federal (Fed) ha estado en el punto de mira a medida que se publicaban datos sobre la inflación y el mercado laboral que apuntan a un empeoramiento económico de cara a la reunión de política monetaria del próximo 16 de septiembre, en la que se espera ya una bajada de los tipos de interés.

Según la herramienta FedWatch, de CME, los mercados estiman casi en un 90 % la probabilidad de una baja de los tipos en esa reunión.

En medio de ese reajuste de las expectativas sobre los tipos, Trump, ha redoblado la presión sobre ka Fed con el despido de una de sus gobernadoras, Lisa Cook, señalada por supuesto fraude hipotecario, desencadenando la reconfiguración de la junta del banco central en plenas discusiones sobre la sucesión de su presidente, Jerome Powell.

"Con un debilitamiento del mercado laboral y un fortalecimiento de la inflación, junto a la incertidumbre arancelaria y los potenciales cambios al FOMC (Comité Federal del Mercado Abierto), es más difícil que nunca estimar los futuros riesgos económicos", señalaron en una nota hoy los analistas de Wells Fargo.

Precisamente en este mes, el Gobierno de Trump ha implementado su agresiva política arancelaria, cuyo efecto en la economía algunos economistas señalan que puede tardar meses en verse reflejado.

Powell, de hecho, afirmó durante el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming) que "la balanza de riesgos" para la economía "está cambiando", lo que apunta a una mayor preocupación por el mercado laboral y el potencial de crecimiento, que llevarían al organismo a implementar pronto una rebaja de tipos de interés.

En paralelo, el mercado ha reaccionado con fuertes movimientos a resultados como los de Nvidia, fabricante de chips líder en inteligencia artificial (IA) pero sometida a restricciones para la venta de algunos de ellos en China mientras se agudiza la competencia y vuelve a planear la sombra de una burbuja.

Nvidia llegó a caer un 4 % tras reportar su trimestre más reciente, en el que aumentó los beneficios e ingresos pero el crecimiento de sus centros de datos de IA no fue tan alto como esperaban algunos analistas. Otras firmas rivales también cayeron, como Dell o Marvell, ante la percepción de que sus cifras no estuvieron a la altura.

"Los resultados fueron sólidos pero las perspectivas de crecimiento relacionado con la IA mostraron desaceleración. Con todo, las acciones no se han roto pero claramente han perdido impulso. Para ser justos, el ritmo meteórico de ganancias desde los puntos más bajos de abril no podía durar para siempre", argumentaron los analistas de Citi, citados por CNN.