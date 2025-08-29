Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja un 0,20 % tras datos de inflación

Nueva York, 29 ago (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,20 % tras una jornada marcada por unos datos de inflación que sugieren que los precios siguieron aumentando en EE.UU. en julio.