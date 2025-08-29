Zelenski: la situación en el frente de Pokrovsk es ahora "la más seria"

Berlín, 29 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que ahora la situación en torno a Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, es "la más seria del frente" y advirtió de que Rusia ha concentrado 100.000 efectivos en la zona.