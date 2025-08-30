Autoridades de Perú y Chile comparten iniciativas en defensa en reunión de comisión mixta

Lima, 30 ago (EFE).- Los viceministros de Defensa de Perú y Chile se reunieron en Lima en la II Comisión Mixta de Cooperación en Defensa para revisar y proyectar iniciativas bilaterales en temas de interés mutuo como las operaciones de paz, gestión de la defensa en la Antártida, cooperación en asistencia humanitaria y seguridad fronteriza, informó este sábado el Ministerio de Defensa peruano.