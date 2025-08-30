Coldplay cambia la fecha de sus dos últimos conciertos en Wembley por huelga de transporte

"Sentimos anunciar que, debido a la huelga industrial prevista en el metro de Londres, nos hemos visto forzados a reagendar nuestros dos conciertos finales de la gira actual en el estadio de Wembley", escribió hoy Coldplay en un comunicado publicado en redes sociales.

El conjunto liderado por Chris Martin explicó que, sin un servicio de metro disponible, es "imposible" lograr que las 82.000 personas que asistirán a los conciertos lleguen al estadio y puedan regresar a sus casas de forma segura.

"Por lo tanto, no se puede conceder ninguna licencia de eventos para las noches del 7 y ocho de septiembre. Para evitar cancelar los conciertos, nuestra única opción es reagendarlos", agregó la banda.

Tras el cambio, la actuación prevista para el domingo 7 de septiembre pasará a realizarse el día 6 y la del lunes 8 se pospondrá hasta el viernes 12, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Coldplay indicó que las entradas adquiridas inicialmente seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y dijo que todos aquellos boletos que sean devueltos por incompatibilidad con el cambio, saldrán en venta general a las 11:00 hora británica (10:00 GMT) del miércoles 3 de septiembre en Ticketmaster.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También especificó que los conciertos de los días 30 y 31 de agosto y del 3 y 4 de septiembre seguirán adelante con normalidad.

"Sentimos mucho la decepción, frustración y los inconvenientes inevitables causados por esta situación", concluyó la banda.

Londres es la última parada de la gira mundial 'Music of the Spheres', de más de tres años de duración, y de completar sin contratiempos su maratón de 10 fechas en el estadio de Wembley, se convertiría en la primera banda en conseguirlo, rompiendo el récord conjunto de ocho actuaciones que ahora ostentan Taylor Swift y Take That.