Ecuador exigirá visa de transeúnte a nacionales de unos 40 países desde el 1 de septiembre

Quito, 30 ago (EFE).- Ecuador exigirá la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, a partir del próximo 1 de septiembre, a aquellos nacionales de unos cuarenta países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.