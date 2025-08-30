España expresa su apoyo a Abbas tras negar EEUU visado a diplomáticos palestinos en la ONU

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez explica que ha hablado con el presidente Abbas para expresarle "el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos" para la reunión de alto nivel de la ONU.

"Palestina tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales", añade.

"Los ataques a civiles en Gaza son inhumanos y deber cesar inmediatamente. Hay que permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población", afirma Sánchez en su publicación.

"Aplicar la solución de los dos estados es el único camino para la paz", zanja el presidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos anunció que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial, donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.