Grupo ASD de Colombia se adjudica sistema de resultados de elecciones en Honduras

En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que la adjudicación, "por unanimidad de votos", en la medianoche del viernes, se realizó de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2025, "lo que garantiza los principios de legalidad, transparencia y eficiencia".

El grupo colombiano obtuvo la calificación más alta "al cumplir de manera integral con todos los requisitos establecidos y presentar las propuestas económicamente más favorables entre las empresas que aprobaron la etapa de evaluación técnica", subrayó el CNE.

Además, el ente electoral reafirmó su "compromiso de llevar a cabo procesos electorales transparentes, confiables y plenamente apegados a la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones generales de 2025".

El 30 de noviembre los hondureños elegirán a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

La presidencia del país la disputarán Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Según fuentes oficiales, más de seis millones de hondureños podrán elegir a sus nuevas autoridades en los próximos comicios generales.