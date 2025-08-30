Jacob Elordi arrasa en la alfombra roja de Venecia

Venecia (Italia), 30 ago (EFE).- Jacob Elordi pasó de ser Frankenstein por la mañana al rey de la alfombra roja por la noche, este sábado en la Mostra de Venecia, donde fue recibido con escandalosos gritos por una multitud de fans que abarrotaban los alrededores del Pallazo del Cinema del Lido.