Karla Sofía Gascón: me quisieron sacar porque "las personas trans no podemos ser ejemplo"

"Hicieron todo un show para sacar a una persona que no quieren", dijo la actriz antes de recibir un premio en el marco del Festival de Venecia. "Tenían que sacarnos de alguna manera porque solo nos quieren en las sombras", afirmó.

Gascón hizo estas declaraciones a los medios antes de recibir el Premio Kineo a la mejor actriz internacional, un reconocimiento por el que se siente "muy feliz" meses después de la polémica que suscitaron sus comentarios en las redes sociales.

Tras ganar exaequo junto al resto de las actrices de 'Emilia Pérez', el premio de interpretación de Cannes 2024, la actriz madrileña se situó como un de las favoritas para hacerse con el Óscar al que había sido nominada pero todas las oportunidades se esfumaron por la publicación de una serie de antiguas publicaciones en su cuenta de X de contenido racista y políticamente muy incorrectos.

"Una película en español, extranjera, con un personaje que era narcotraficante y que se cambia de sexo, protagonizada por una mujer trans y una actriz trans que podía ganar en el Oscar, nadie la quería", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Gascón aseguró que esa campaña le da "rabia" y alegó que, aunque el arte deba implicarse en política, la política no debería entrar en la esfera artística.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El arte tiene que condenar los actos políticos y las barbaridades que ocurren en el mundo. Tenemos que estar muy implicados en la política desde el arte. Pero cuando la política se mete en el arte, ahí es cuando vamos mal", subrayó.

Y acto seguido añadió: "Hay mucha gente que está empeñada en decirnos lo que se puede o lo que no se debe hacer (...) y los artistas que son válidos, los que no, y qué es lo que es válido y qué es lo que no. Corremos un peligro muy grande".

Pero más allá de la polémica pasada, Gascón quiso expresar su satisfacción por el premio que la entregaron hoy al margen de la Mostra de Venecia, en un hotel muy cercado al Palazzo del Cinema del Lido, donde se celebran las galas oficiales.

"Es una maravilla, la verdad estoy muy feliz, es una cosa increíble que me den un premio en el Festival de Venecia con toda esta gente, un premio que han recibido personas muy importantes y yo muy feliz", confesó.

La protagonista de 'Emilia Pérez' (2024) ha sido distinguida como mejor actriz internacional por los Premios Kinéo, organizados desde el 2002 por la asociación italiana del mismo nombre y entregados en el marco de la Mostra, aunque de forma completamente colateral.