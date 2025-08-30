La Policía indonesia detiene a dos personas por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Yakarta/Lombok Occidental (Indonesia), 30 ago (EFE).- La Policía indonesia aseguró que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia).