La UE urge a Washington "reconsiderar" la suspensión de visados a diplomáticos palestinos

"Todos instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional", dijo la jefa de la diplomacia europea tras una reunión informal en la capital danesa con los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos anunció que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial, donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.