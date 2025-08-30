Los alcaldes de Belén y Ramala expresan su agradecimiento a la Global Sumud Flotilla

En varios mensajes audiovisuales divulgados este sábado por Collboni, Kassis destaca que las flotillas internacionales que este domingo partirán hacia Gaza son "los héroes" de la población que "resiste" y anhela "la justicia" ante "un genocidio que debe parar".

Canawati, por su parte, apunta en otro vídeo que el viaje "no es un gesto de solidaridad, sino de humanidad", y que los miembros de los barcos que zarparán rumbo a Gaza "están emprendiendo un viaje histórico" que la población gazatí protegerá encendiendo velas en sus templos.

En la misma línea, Collboni ha explicado en redes sociales que la Global Sumud Flotilla "no sólo transporta ayuda humanitaria vital, sino también la esperanza de miles de personas que viven una situación desesperada".

El mensaje que lanza la flotilla al emprender el viaje es "un recordatorio poderoso de la importancia de la cooperación internacional y de la fuerza que tenemos cuando actuamos juntos y juntas".

"Desde Barcelona, ​​todo nuestro apoyo a la tripulación y su misión. ¡Que la esperanza y la paz lleguen a cada rincón de Gaza!", ha añadido.

El alcalde de Barcelona ha destacado asimismo que la capital catalana se convierte, "una vez más, en símbolo de solidaridad".

La Global Sumud Flotilla se prepara para zarpar este domingo desde Barcelona con una veintena de barcos y más de trescientas personas con el objetivo no solo de establecer un corredor humanitario para Gaza, sino especialmente de reclamar a gobiernos y a políticos que actúen para frenar "el genocidio de Israel en la Franja".

El portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha asegurado este sábado que cuentan con la ayuda de más de 500 personas y a lo largo de esta tarde y noche partirán de diversos puntos de España autobuses con más personas dispuestas a colaborar.

Saïf Abukeshek ha explicado que su objetivo es establecer un corredor humanitario por el que llegue la ayuda que, en muchos casos, está en la frontera de Gaza sin poder entrar a causa del bloqueo establecido por Israel.