Los hutíes del Yemen confirman que su primer ministro murió en un ataque israelí

Redacción internacional, 30 ago (EFE).- Los hutíes del Yemen anunciaron este sábado que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves, junto a varios de sus ministros.