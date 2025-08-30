Mauritania halla la embarcación del naufragio que dejó 71 muertos frente a sus costas

El hallazgo se produjo tras una operación de buceo iniciada el viernes en la zona donde desapareció el bote, que fue encontrado en el fondo de las aguas atlánticas sin cuerpos en su interior.

Las fuentes explicaron que probablemente las corrientes arrastraron los restos humanos hacia el sur.

Hasta el momento se han recuperado 71 cadáveres y rescatado 17 supervivientes.

El naufragio ocurrió en la zona de M’haijrat, a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, y de acuerdo con los testimonios de los rescatados, la embarcación, en la que viajaban migrantes en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, había zarpado de Gambia seis días antes con destino a las islas Canarias, en España.

La ruta migratoria desde la costa africana hacia Canarias, conocida como 'ruta atlántica', está considerada una de las más peligrosas del mundo, con miles de muertos cada año.

En 2024, llegaron a España por esta vía 46.843 migrantes, según datos oficiales, mientras que 9.757 perdieron la vida en el intento, de acuerdo con la ONG Caminando Fronteras.