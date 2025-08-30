Modi conversa con Zelenski antes de su encuentro con Putin en la OCS en China

Nueva Delhi, 30 ago (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo este sábado una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en vísperas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), donde se espera que se reúna con su el mandatario ruso, Vladímir Putin.