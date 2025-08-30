Muere último superviviente francés de una batalla clave en África de la II Guerra Mundial

"Fue uno de los infatigables combatientes que dieron a la Francia Libre su primera revancha tras la humillación de 1940", señaló en un comunicado El Elíseo, en alusión a la ocupación nazi de Francia en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial.

Con apenas 20 años, Leterrier integró, a finales de mayo de 1942, el primer batallón de infantería de marina bajo las órdenes del general francés Koenig.

A pesar de contar con apenas 3.700 efectivos -frente a los 45.000 soldados de la Afrika Korps de Erwin Rommel-, los franceses aguantaron el suficiente tiempo el asedio nazi (dos semanas) como para permitir el repliegue de sus aliados británicos.

Este hecho supuso una victoria táctica para los Aliados e influyó en el revés de los nazis e italianos unas semanas más tarde en El Alamein, frustrando el avance de las fuerzas del Eje en Egipto y su plan para controlar el estratégico canal de Suez.

"Paul Leterrier fue, junto a Hubert Germain y otros tantos, uno de esos héroes que, en el fuego, la sangre y la arena, hicieron frente, gracias a su sed de victoria, a los blindados y a la aviación italo-alemana arriesgando su vida", indicó la presidencia.