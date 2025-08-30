Presidente iraní: ninguna potencia extranjera debe socavar los lazos entre Irán y Armenia

“Debemos actuar de tal manera que ninguna potencia extranjera pueda perturbar las relaciones amistosas y estratégicas entre ambos países”, subrayó Pezeshkian, según informó la agencia oficial IRNA.

El mandatario iraní señaló durante el encuentro en Teherán que las preocupaciones de su país sobre la presencia de fuerzas extranjeras en la “sensible” región del Cáucaso se disiparon en gran medida tras su visita a Ereván el 18 de agosto, con las garantías ofrecidas por las autoridades armenias.

El pasado 8 de agosto, Armenia y Azerbaiyán acordaron en la Casa Blanca la creación del “Corredor de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional” (TRIPP), considerado pieza clave en el acuerdo de paz firmado entre Bakú y Ereván.

Esa ruta, que conectaría directamente Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio —evitando el paso por Irán—, será operada con capital estadounidense.

La implicación de Washington en el proyecto desató críticas y preocupaciones en Teherán, que advirtió que el plan podría derivar en el despliegue de tropas estadounidenses en la zona, cerca de su frontera norte.

Sin embargo, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, aseguró recientemente a Pezeshkian que la seguridad del corredor estará a cargo del propio país caucásico, y no de un tercer Estado.

Durante el encuentro de este sábado con Grigoryan, el presidente iraní destacó los “resultados positivos” de su visita a Armenia y celebró los avances en el proyecto del corredor automovilístico y ferroviario Norte-Sur, que conectará el golfo Pérsico con el mar Negro.

Pezeshkian describió la iniciativa como un paso importante para reforzar los lazos económicos y políticos entre Teherán y Ereván.

Por su parte, Grigoryan elogió el compromiso de Irán con la profundización de los vínculos bilaterales y señaló que Armenia está lista para finalizar un acuerdo integral de cooperación estratégica con Irán.

El secretario armenio, de visita en Teherán, también se reunió este sábado con su homólogo iraní, Ali Larijani; con el ministro de Exteriores, Abás Araqchí; y con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, mayor general Abdolrahim Mousavi.