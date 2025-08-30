Realizan operativo simultáneo en 68 cárceles de Perú para desarticular bandas de extorsión

El operativo empezó en la madrugada del sábado y fue supervisado por el presidente del Inpe, Iván Paredes, además del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baleón Vásquez.
"Al detectar a estos internos, no dudaremos en gestionar los traslados a otros penales de mayor contención y en provincia para alejarlos de su entorno", dijo Paredes sobre los presos que sean sospechosos de participar en mafias de extorsión desde la cárcel.
El presidente del Inpe y el viceministro de Justicia, junto a agentes del Grupo de Operaciones Especiales, efectivos de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía, recorrieron los pabellones del Establecimiento Penitenciario Ancón I, ubicado al norte de Lima.
Paredes aseguró que "todos los días" están entrando a revisar "las celdas de los internos".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
También confirmó el cambio de los directores regionales del Inpe, a nivel nacional, como una acción para fortalecer la seguridad, el orden y la lucha contra la corrupción.
El megaoperativo dio como resultado, además, la incautación de equipos celulares, chips, envoltorios tipo ketes de pasta básica de cocaína y marihuana, y armas blancas.
En simultáneo, 1.174 agentes penitenciarios junto con el Grupo de Operaciones Especiales se desplazaron por los distintos ambientes de los establecimientos penitenciarios del país y realizaron la búsqueda exhaustiva de artículos y sustancias ilícitas en áreas como patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, cumpliendo los protocolos respectivos.
En el operativo participaron igualmente 2.091 policías y 104 fiscales, como parte de la política institucional de Seguridad en Acción.
El incremento de casos de extorsión y sicariato en varias ciudades del país, vinculados a otros delitos graves como el narcotráfico y la minería ilegal, han forzado al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en varias regiones para recuperar el control del orden interno con el apoyo de las fuerzas armadas.