Santiago Segura, un divertido cameo en el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro

Es conocida la amistad que mantiene Guillermo del Toro con el creador de la sagas de 'Torrente' y 'Padre no ha más que uno'. Una relación que explica la breve aparición de Segura, en un momento divertido, si se puede calificar así porque hace de condenado a muerte.

El doctor Víctor Frankenstein (interpretado por Oscar Isaac) se dedica a buscar candidatos para participar en su experimento de crear un ser vivo con partes de muertos. Y lo hace entre los hombres que van a ser ahorcados.

Uno de ellos es Santiago Segura, al que el doctor Frankenstein rechaza de inmediato porque no es adecuado.

Sobre la participación del español en su filme fue preguntado este viernes Guillermo del Toro en la rueda de prensa de presentación del filme.

"Busqué el papel que le sentaba mejor y lo encontré", dijo divertido Del Toro.

No es la primera vez que Segura hace cameos en filmes del mexicano. Y apareció por ejemplo en 'Hellboy' (2004) o en 'Pacific Rim' (2013).