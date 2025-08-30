Tailandia se adentra en la incertidumbre política tras destitución de la primera ministra

Aunque disuelto por la misma orden del Tribunal Constitucional que consideró a Shinawatra culpable de violar un código ético por críticar al Ejército tailandés durante una llamada privada con el exdirigente camboyano Hun Sen, el Gabinete nombró a Wechayachai según establece la ley, dijo en una rueda de prensa un portavoz de la oficina del primer ministro, Chusak Sirinil.

"En este momento, la prioridad es formar el nuevo gabinete. Las discusiones sobre la disolución del Parlamento deben esperar hasta que ese proceso haya concluido", añadió.

La destitución de Shinawatra un año después de su llegada al poder por demostrar "falta de unidad entre el Ejército y el Gobierno", según el Constitucional, ha agudizado la crisis política de Tailandia.

El audio que causó su caída fue filtrado por el propio Hun Sen, coincidiendo con un momento de tensión entre los dos países vecinos tras la muerte en marzo de un soldado camboyano en una escaramuza fronteriza entre ambos Ejércitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su fallecimiento desató un conflicto a lo largo de la frontera entre ambos países, causando al menos 44 muertes y más de 300.000 desplazados temporales, hasta la declaración del alto el fuego cinco días después del inicio de las hostilidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Parlamento tailandés deberá elegir ahora a un sucesor de la primera ministra entre cinco candidatos, los que encabezaron las listas de los partidos que concurrieron en las elecciones de mayo de 2023, ganados por el progresista Avanzar, que no pudo gobernar por un veto del Senado.