Ucrania abre fronteras a los varones de 18 a 22 años en una decisión polémica

Los críticos argumentan que esta política podría exacerbar la salida de jóvenes, debilitando la economía y el potencial militar del país a largo plazo. Sin embargo, el presidente Volodimir Zelenski insiste en que la medida, por el contrario, está diseñada para retener a los jóvenes y fortalecer sus vínculos con Ucrania.

"Si queremos que los niños ucranianos se queden en Ucrania, necesitamos que terminen la escuela aquí y que sus padres no los lleven al extranjero", dijo Zelenski que recordó que cada vez más padres trasladan a sus hijos al extranjero antes de que cumplan los 18 años, lo que les hace "perder contacto con Ucrania" y subrayó que la decisión se tomó tras consultar con oficiales militares.

Abordar el éxodo juvenil Vladislav Greziev, cofundador de una ONG que trabaja con adolescentes y escuelas ucranianas, destacó la magnitud del problema. "El 12 % de los estudiantes varones de secundaria fueron mudados recientemente al extranjero por sus padres", dijo Greziev en redes sociales.

Los docentes encuestados por su organización atribuyen esta tendencia a los temores de que la edad de movilización, actualmente fijada en 25 años, pueda reducirse a 18, una medida presuntamente impulsada por los socios occidentales de Ucrania.

Al relajar las restricciones de viaje, que a partir de ahora se aplican a la mayoría de los hombres entre 22 y 60 años, Kiev muestra que no tiene planes de reducir la edad de movilización.

La política tiene como objetivo alentar a los jóvenes ucranianos a cursar estudios superiores en el país, "echar raíces, forjar su identidad y luego, como adultos, elegir de forma independiente a su futuro", explicó Greziev.

Las autoridades también esperan que esto anime a algunos ucranianos que se fueron antes de la invasión rusa de 2022, como los estudiantes en el extranjero que dudaron en visitar a sus familias en Ucrania por temor a no poder irse nuevamente, a comenzar a regresar y mantener de esta manera fuertes lazos con el país.

La medida es parte de la batalla de Kiev contra las alarmantes tendencias demográficas, con una tasa de natalidad que alcanzó un mínimo histórico, mientras se espera que 600.000 ucranianos más abandonen el país antes de fin de año debido a la amenaza rusa.

La decisión ha suscitado críticas de algunos soldados y activistas, que cuestionan su impacto en el reclutamiento militar y la equidad.

"¿Por qué los civiles de entre 18 y 22 años tienen libertad para viajar al extranjero, mientras que quienes lucharon voluntariamente a esa edad no pueden ni siquiera desmovilizarse temporalmente después de tres años de combate?", preguntó Stanislav Buniatov, un destacado bloguero militar, en Telegram.

Los opositores también advierten que la salida de jóvenes podría reducir el grupo de reclutas potenciales y privar a la economía de trabajadores y contribuyentes necesarios para sostener su gigantesco esfuerzo de defensa.

"Estos ucranianos no son niños. Pueden adquirir habilidades rápidamente y producir armas que los soldados en el frente necesitan desesperadamente", escribió el activista social Anatoli Tkachuk en Facebook.

Según el servicio de guardia de fronteras de Ucrania, no se ha registrado un aumento significativo en los cruces de frontera desde que la política entró en vigor el jueves, aunque algunos jóvenes habrían aprovechado la oportunidad para visitar a sus familias en el extranjero o comprobar si realmente pueden viajar libremente ahora.

Fedir Venislavski, miembro del parlamento, dijo a Liga.net que no espera una gran salida de jóvenes ucranianos, y señaló que aquellos decididos a irse a menudo explotan medios ilegales, incluidos esquemas de corrupción, para hacerlo.

Este año, los guardias fronterizos ya han frustrado 13.000 intentos de salir ilegalmente de Ucrania, mientras que la policía desmantela periódicamente grupos organizados que facilitan dichos cruces.

Algunos hombres intentan llegar a Rumanía por rutas montañosas o cruzar a nado el río Tisa hacia Hungría. La policía fronteriza rumana informó haber rescatado a 150 ucranianos exhaustos en las montañas en lo que va de 2025.

A pesar de estos desafíos, Ucrania conserva una reserva considerable de reclutas potenciales. Según el medio de análisis Texty, casi cinco millones de ucranianos que podrían alistarse en el ejército y carecen de exenciones permanecen en el país, lo que sugiere que incentivos efectivos podrían impulsar los esfuerzos de movilización.