Un accidente de tránsito en el oeste de Cuba deja un fallecido y dos lesionados

La Habana, 30 ago (EFE).- Un fallecido y dos lesionados es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes en la autopista que enlaza La Habana y la provincia Pinar del Río (extremo oeste), informaron este sábado medios estatales.