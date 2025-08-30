Un enfrentamiento entre presos deja cuatro muertos en una cárcel de Ecuador

Este enfentamiento, ocurrido durante la mañana, se suscitó después de que medios locales informaran el jueves del asesinato de otro preso en la misma cárcel, situación que no fue confirmada por las autoridades ecuatorianas.

De acuerdo a testigos reportados por medios locales, se escucharon gritos y disparos en el interior de la cárcel de Turi, ubicada a las afueras de la ciudad de Cuenca, capital de la sureña provincia andina de Azuay.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Gobierno encargada de controlar y administrar las cárceles ecuatorianas, explicó que la situación obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir "de manera inmediata" en la cárcel para retomar el orden.

"Actualmente, todas las actividades se desarrollan con normalidad, garantizando la seguridad tanto de las personas privadas de la libertad como del personal penitenciario", señaló el SNAI en un comunicado donde omitió mencionar los presos fallecidos.

Bermúdez explicó que el orden se retomó en torno a las 18.30 hora local (23.30 GMT) y "las investigaciones preliminares indican que una riña entre bandas fue el móvil del fallecimiento de los PPL (personas privadas de libertad)". "Se investiga a un extranjero", apuntó.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Este fue uno de los motivos que llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar desde inicios de 2024 al país bajo "conflicto armado interno" y decretar una serie de estados de excepción con medidas como la militarización de las cárceles, con el objetivo de recuperar el control estatal de las prisiones, hasta ese momento dominadas por las bandas criminales.