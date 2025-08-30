Vandalizan la casa de un ejecutivo de The New York Times por su cobertura de Gaza

Nueva York, 30 ago (EFE).- El edificio de Manhattan donde vive el editor ejecutivo del The New York Times (NYT) fue vandalizado en la madrugada del sábado con pintura roja y un mensaje que criticaba la cobertura del periódico sobre el ataque del 7 de octubre y el posterior asedio de Israel en la Franja de Gaza.