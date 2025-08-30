Xi expresa su apoyo a líder de la junta birmana para que su país "recupere la estabilidad"

Xi indicó que "China apoya a Birmania en la unión de amplias fuerzas políticas nacionales para restablecer la estabilidad y el desarrollo", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino aseveró que China "respalda a Birmania en la búsqueda de una vía de desarrollo que se ajuste a sus condiciones nacionales, protegiendo su soberanía nacional, seguridad e intereses y asistiendo la reconstrucción de Birmania" tras el terremoto del pasado marzo en el país vecino, que dejó más de 3.000 muertos.

El mandatario añadió que ambas partes "deben trabajar juntas para combatir la delincuencia transfronteriza y mantener conjuntamente la tranquilidad en la zona fronteriza entre China y Birmania", tras unos años en los que el crimen organizado ha aflorado en el norte del volátil país tras el golpe de Estado de 2021.

Por su parte, el militar birmano dijo que su país está dispuesto a "ampliar la cooperación con China en comercio, inversión, energía, infraestructura y otras áreas", según la Cancillería del gigante asiático.

"China siempre ha sido un buen vecino y amigo de Birmania, brindando asistencia a largo plazo para el desarrollo económico y social del país, apoyando la reconstrucción tras desastres y desempeñando un papel constructivo en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el norte de Birmania", aseguró.

El jefe de la junta militar birmana asistirá en Tianjin a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebrará entre el domingo y el lunes y contará con la presencia de líderes como el ruso Vladímir Putin o el indio Narendra Modi, además del propio Xi.

Min Aung Hlaing, contra quien pende una petición de arresto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la persecución de la minoría rohinyá, viajará después a Pekín para el Desfile del Día de la Victoria en la capital china del 3 de septiembre, en conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

En Pekín, el líder birmano coincidirá con otros mandatarios severamente sancionados por Occidente como Putin o el norcoreano Kim Jong-un.

Aunque los intercambios diplomáticos entre la junta militar y China no han cesado desde el golpe, estos se han hecho más públicos recientemente, así como la mediación de Pekín en el conflicto.

China, que comparte más de 2.100 kilómetros de frontera con Birmania, adopta un enfoque pragmático con el inestable país, y mantiene vínculos tanto con los generales como con grupos rebeldes.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

Birmania es socio de diálogo del grupo desde 2023.