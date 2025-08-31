Al menos cinco muertos y 12 heridos en accidente de tráfico en el este dominicano

Santo Domingo, 31 ago (EFE).- Al menos cinco personas murieron y 12 resultaron heridas tras un triple choque entre un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta en una carretera cercana a la comunidad en la provincia dominicana de La Altgracia (este), informaron fuentes de socorro.