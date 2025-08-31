Biel Aliño, premiado por Poy Latam por una secuencia de imágenes de la dana para EFE

Poy Latam es uno de los concursos de fotografía más importantes de Latinoamérica y premia la excelencia en la fotografía documental y artística.

Biel Aliño (València, 1983) estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte y Diseño de València; ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la agencia de noticias EFE, con la que colabora desde 2007, y también ha colaborado con agencias internacionales y periódicos españoles.

Fue miembro de la junta directiva del Colegio de Periodistas de Valencia (2013-2021), desde donde ha defendido los intereses de los fotoperiodistas y ha impulsado el proyecto cultural 'Fragments', destinado a promover la práctica del fotoperiodismo en Valencia.

El fotoperiodista ha agradecido a todo el equipo de Poy Latam la organización de esta nueva edición del concurso y ha afirmado que este reconocimiento "es muy importante", puesto que visibiliza una tragedia que sucedió en su tierra, donde las riadas causaron la muerte de 228 personas y cuantiosos daños arquitectónicos, económicos y medioambientales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es importante que esta situación no caiga el olvido, puesto que los familiares de las víctimas y afectados por la dana siguen reclamando todos los meses en una manifestación saber la verdad de lo ocurrido esos días y exigen responsabilidades políticas" por la tardanza en avisar a la población, ha explicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aliño ha agradecido también la ayuda de sus compañeros y de todo el equipo de la Agencia EFE durante esos días, de los que ha destacado que se buscó hacer una cobertura "lo más amplia y veraz posible", ya que sin su coordinación y apoyo "no hubiese sido posible sacar adelante este proyecto".