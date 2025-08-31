Consejo presidencial libio pide a las milicias replegarse y evitar una escalada en Trípoli

El Consejo Presidencial advirtió de que cualquier "actividad fuera del marco oficial constituye una grave violación de las leyes y acuerdos vigentes" como el alto el fuego del pasado mayo que contuvo la peor escalada de violencia entre milicias de los últimos años.

Tanto la misión de la ONU para Libia (UNSMIL) como la Unión Europea expresaron este fin de semana su preocupación por la movilización de armamento pesado en la capital y sus alrededores y pidieron moderación a las partes para rebajar la tensión.

El órgano presidencial demandó a las partes abstenerse de "cualquier acción unilateral que amenace la seguridad ciudadana y socave los esfuerzos de seguridad" y exigió el retorno a los cuarteles de todas las fuerzas (milicias) desplegadas.

En mayo, la muerte del líder de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), Abdel Ghani al Kikli, desencadenó una peligrosa escalada de violencia que se contuvo con un frágil alto el fuego tras dos días de enfrentamientos armados en áreas urbanas.

Entonces, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, anunció una restructuración de las fuerzas de seguridad en la región occidental del país y la adhesión de las milicias a los aparatos oficiales del Estado.

Este nuevo episodio de tensión sucede después de que la representante especial de la ONU en el país magrebí, Hanna Tetteh, presentara el pasado 21 de agosto, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una hoja de ruta para avanzar la transición política y unificar las instituciones.

Según Tetteh, la propuesta para celebrar elecciones y formar un gobierno unificado podría lograrse en un plazo de entre 12 y 18 meses

El comité presidencial aseguró estar en contacto constante con socios locales e internacionales para apoyar la estabilidad en Trípoli y evitar un nuevo conflicto armado.