El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 16,3 % en el primer semestre de 2025

"El déficit acumulado en el primer semestre fue de 1.147,6 millones de dólares (1.372 millones en el primer semestre de 2024)", un 16,3 % menor, detalló el banco emisor del Estado en un informe.

Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a junio sumaron 4.441,1 millones de dólares, para un incremento del 12,5 % con respecto al mismo periodo de 2024, debido a un alza de las exportaciones de mercancías (21,9 %) y en las exportaciones de zona franca (0,5 %), precisó.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías estuvo soportado por el aumento de las exportaciones agropecuarias (48,7 %), industria minera (31,5 %), y pesca y acuicultura (13 %), puntualizó.

El crecimiento de las exportaciones agropecuarias fue impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del café (42,7 %) y ganado en pie (37,8 %), destacó la entidad.

En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca en el primer semestre de 2025 totalizaron 5.588,7 millones de dólares, un 5,1 % más que las registradas a junio de 2024, indicó.

Este resultado fue consecuencia del incremento de 5 % en las importaciones de mercancías y 5,4 % en las importaciones de zonas francas, explicó la entidad monetaria

Nicaragua cerró el 2024 con un déficit en su balanza comercial de 3.058,5 millones de dólares, un 24,6 % más al registrado un año antes.

Ese déficit comercial representó un 17,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua de 2024, de acuerdo con los datos oficiales.