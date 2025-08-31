El matador colombiano Juan de Castilla, intervenido en Francia por dos graves cornadas

En la misma jornada, también resultó herido, aunque de menos gravedad, el torero español José Fernando Molina (nacido en Albacete hace 25 años) señaló el medio público 'FranceBleu'.

Según el diario regional 'Sudoeste', el torero de Medellín recibió asistencia médica en un primer momento, en la enfermería de la plaza de toros de Bayona, y, a continuación, fue trasladado para "una intervención más completa" en la clínica Belharra de la ciudad del sur de Francia.

'Sudoeste' indicó que el cirujano que lo trató, el doctor Olivier Chambres, constató dos orificios en el diestro: una cornada en el triángulo de Scarpa (ingle) y otra en la pelvis menor (perineo).

A pesar de la gravedad de las heridas, Juan de Castilla insistió en terminar su faena, matando al toro de la ganadería de Arauz de Robles, antes de que la corrida fuese interrumpida.

