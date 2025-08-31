El presidente del Parlamento de Venezuela viaja a China para actos del Día de la Victoria

En un vIdeo publicado en Telegram, el también jefe negociador del presidente Nicolás Maduro en los diálogos con EE.UU. explicó que viajó a Pekín para representar al mandatario y al pueblo venezolano y "rendir homenaje y felicitar a todo el pueblo chino" por "el 80 aniversario de la victoria en contra de la ocupación brutal a la que fue sometido" por "el fascismo japonés".

"Estamos felices de traer el abrazo del presidente Nicolás Maduro, el abrazo del pueblo de Venezuela, a su hermano mayor, como tantas veces lo ha mencionado nuestro presidente Maduro, al presidente (chino) Xi Jinping y a la revolución china, un abrazo que, además, está cargado de la solidaridad y de la fuerza que se tienen pueblos hermanos", expresó.

Rodríguez afirmó que se ha fortalecido un "nuevo mundo, un mundo multipolar, un mundo sin agresiones", en el que -agregó- los países se encuentran "para crecer juntos y para generar la mayor clase de felicidad".

El desfile se celebrará el próximo 3 de septiembre en Pekín, con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y la derrota del fascismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Está previsto que el presidente chino pase revista a las tropas y pronuncie un discurso en la plaza de Tiananmen, en un acto que contará con la asistencia de cerca de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el ruso, Vladímir Putin, y el norcoreano, Kim Jong-un.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

China aseguró el jueves que quiere trabajar con "todos los países amantes de la paz" para afianzar una "visión correcta de la historia", defender los logros de la Segunda Guerra Mundial y el orden internacional de posguerra.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas.