Hutíes anuncian "escalada constante" contra Israel tras asesinato de altos cargos en Saná

"Nuestro enfoque militar para atacar al enemigo israelí, ya sea con misiles, drones o un bloqueo naval, es continuo, firme y en constante escalada", dijo el líder rebelde en un discurso televisado plagado de referencias religiosas y llamadas a la "guerra santa" contra el Estado judío.

Al Huti, que no confirmó cuántas personas murieron exactamente en el bombardeos israelí del jueves, indicó que el ataque fueron asesinados "ministros y empleados públicos" que "trabajaban en puestos civiles", por lo que calificó estas acciones de "criminales".

"Este gran sacrificio por la causa de Dios Todopoderoso no afectará la posición de nuestro país (...) ni conducirá a la retirada, la debilidad ni la flaqueza. Al contrario (...) aumenta nuestra firmeza, determinación, certeza y cohesión, y es parte de la 'yihad' (guerra santa) por la causa de Dios", añadió.

En esta línea, afirmó que los rebeldes yemeníes se encuentran ahora "en la batalla más sagrada y en la situación más importante" contra Israel, contra cuyo territorio han lanzado cientos de ataques con drones y misiles balísticos desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023.

Los hutíes anunciaron ayer, sábado, que el primer ministro del Gobierno de los insurgentes con sede en Saná, Ahmed al Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves junto con otros miembros de su Ejecutivo cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

Israel y el movimiento yemení respaldado por Irán han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado del Estado judío, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo.