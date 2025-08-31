Jude Law y Alicia Vikander, protagonistas de la alfombra roja veneciana

Law, que en la cinta se mete en la piel del presidente ruso, Vladimir Putin, apareció ante el Palacio del Cine con un traje de corte clásico, americana blanca, pajarita y unas gafas de sol que no se quitó en ningún momento, dado que la alfombra fue de día.

Después llegaron Vikander, con un largo y entallado vestido en azul marino con mangas abullonadas, y el protagonista, Paul Dano, en el papel de un estratega del Kremlin.

Todos ellos se detuvieron a firmar algunos autógrafos y tomarse fotos con los seguidores que les aclamaban desde fuera de la alfombra roja.

El reparto, completado por Tom Sturridge y Jeffrey Weright, posó al final para la tradicional foto de familia junto al director, Olivier Assayas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acto seguido dio comienzo la proyección de esta película basada en la novela homónima del politólogo italiano Giuliano Da Empoli, que narra el ascenso de Putin desde la perspectiva de un estratega ficticio pero inspirado en otro real, Vladislav Surkov.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta quinta jornada del Festival de Venecia también tendrá lugar el estreno de otra película en competición, 'Father Mother Sister Brother' de Jim Jarmusch.

Su puesta de largo en la alfombra roja veneciana será esta tarde, protagonizada por Cate Blanchett y el resto del reparto, como Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Mayim Bialik o Indya Moore.