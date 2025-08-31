Kim Jong-un inspecciona una línea de producción de misiles antes de su viaje a Pekín

Seúl, 1 sep (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó el domingo una recién inaugurada línea de producción de misiles en lo que parece ser la provincia de Jagang, en la frontera con China, en una aparente señal de que va de camino de Pekín para asistir a un importante desfile militar.