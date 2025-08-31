León XIV reconoce a Zimbabue por eliminar la pena capital en encuentro con su presidente

El ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, destacó que el presidente fue reconocido por la Santa Sede tras la decisión de eliminar la pena capital el pasado 31 de diciembre, lo que convirtió al país en el trigésimo del continente africano en poner fin a esa práctica, según informaron este domingo medios locales.

La Oficina de Prensa del Vaticano señaló que las conversaciones reflejaron las buenas relaciones bilaterales y abordaron la situación política y económica de Zimbabue, con énfasis en la cooperación de la Iglesia en ámbitos como la salud, la educación y la protección del medioambiente.

“Me reuní con Su Santidad el Papa León XIV en el Vaticano, donde reflexionamos sobre el papel vital de la Iglesia Católica en las escuelas, hospitales y servicios sociales de Zimbabwe, y compartimos puntos de vista sobre la paz y la justicia en el mundo actual”, contó Mnangagwa en sus redes sociales.

El ministro Murwira subrayó que la visita constituye un paso relevante en la diplomacia del país y recalcó la influencia de la Iglesia católica tanto en Zimbabue como a nivel global, con un papel histórico en instituciones como la Universidad Católica de Zimbabue y centros de formación docente como Bondolfi.

Otro tema relevante de las conversaciones fue la consolidación de la paz en la región de los Grandes Lagos, quien Mnangagwa compartió con el Pontífice detalles de su participación junto al presidente keniano, William Ruto, en los esfuerzos de mediación en el este de la RDC.

Una iniciativa respaldada por la Comunidad de África Oriental y la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) que ha recibido reconocimiento del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Africana.

El Vaticano destacó la importancia del multilateralismo y del diálogo como vías para resolver conflictos y reafirmó su apoyo a la colaboración con Zimbabue en la prestación de servicios sociales y en la promoción de la paz.

La audiencia, descrita como cordial, fue una de las primeras concedidas por León XIV a un líder africano desde su elección en mayo de 2025, tras el fallecimiento en abril del papa Francisco.

En Zimbabue viven unos 2,1 millones de católicos de una población que supera los 16 millones, y la Iglesia gestiona numerosas escuelas, hospitales y misiones.

La reunión representa la primera visita oficial de Mnangagwa al Vaticano desde que asumió la presidencia en 2017, después del golpe de Estado que derrocó a Robert Mugabe.