León XIV vuelve a pedir un alto el fuego urgente en Ucrania: "Es el momento de negociar"

Ciudad del Vaticano, 31 ago (EFE).- El papa León XIV volvió a pedir este domingo un "alto el fuego inmediato" en Ucrania, donde la llegado "el momento de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz con el apoyo de la comunidad internacional".