Lo peor de los incendios ha pasado: España pasa a fase de alerta y seguimiento

Madrid, 31 ago (EFE).- España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.