Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk

Berlín, 31 ago (EFE).- Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.