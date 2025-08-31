Mundo

Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk

Berlín, 31 ago (EFE).- Una serie de ataques rusos dejaron como saldo al menos tres civiles muertos y seis heridos en la región ucraniana de Donetsk en las últimas 24 horas, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 04:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.

En general los ataques rusos no cesan y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que es posibles de que Rusia esté preparando una nueva ofensiva a gran escala en Pokrovsk.

Según el Comando General ucraniano en las últimas 24 horas de registraron 182 combates a lo largo de la línea del frente. Además se registraron diversos ataques rusos con drones y misiles.

En Odesa un ataque nocturno causó daños en la infraestructura eléctrica lo que trajo consigo un apagón que afectó a 29.000 hogares, según la administración militar regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Zaporiya durante las últimas 24 horas se reportaron 391 ataques y al menos una persona resultó muerta y hubo varios heridos.

Enlace copiado