Los ataques rusos matan a al menos tres civiles en la región ucraniana de Donetsk

Desde el inicio de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas han matado a 3.441 residentes de la región y herido a 7.922. Estas cifras no contemplan las bajas de Mariúpol y Volnovaja.
En general los ataques rusos no cesan y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido de que es posibles de que Rusia esté preparando una nueva ofensiva a gran escala en Pokrovsk.
Según el Comando General ucraniano en las últimas 24 horas de registraron 182 combates a lo largo de la línea del frente. Además se registraron diversos ataques rusos con drones y misiles.
En Odesa un ataque nocturno causó daños en la infraestructura eléctrica lo que trajo consigo un apagón que afectó a 29.000 hogares, según la administración militar regional.
En Zaporiya durante las últimas 24 horas se reportaron 391 ataques y al menos una persona resultó muerta y hubo varios heridos.