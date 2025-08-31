Los socialistas franceses descartan salvar a Bayrou y se abren a nuevo pacto de izquierdas

"Nuestra decisión es irrevocable", constató Faure, en una entrevista emitida este domingo en el canal 'BFMTV', descartando así un voto favorable o incluso una abstención en la moción a la que Bayrou se somete voluntariamente para lograr el aval de la Asamblea Nacional a su plan de austeridad de 2026 (44.000 millones de euros de ahorros).

El Partido Socialista (PS) francés es el cuarto grupo más numeroso de la Asamblea (66 diputados de 577), por lo que su "no", unido al de la ultraderecha de Marine Le Pen (principal grupo parlamentario), abocarían al primer ministro a presentar su dimisión, abriendo así una nueva crisis política en el país, la segunda en menos de un año y medio.

Faure justificó la decisión del PS por la manera en la que Bayrou quiere reducir la deuda. "El ritmo que quiere es insoportable (...) Nos dirigimos a un presupuesto de recesión que se apoya exclusivamente en el esfuerzo de los trabajadores".

El plan desvelado el pasado julio por el aún jefe de Gobierno incluye una congelación de ciertas prestaciones, recortes en programas sociales y, tal vez la medida más controvertida, la supresión de dos días festivos.

Los socialistas, quienes acaban de terminar sus jornada de universidad de verano, han presentado un presupuesto alternativo, en el que ponen el acento de la reducción del déficit y la deuda con gravámenes a los altos patrimonios y a las grandes empresas.

En un intento de salvar su Gobierno, Bayrou dará este domingo a partir de las 18 hora local (16 GMT) una entrevista conjunta a cuatro canales de televisión y recibirá a partir del lunes a los principales partidos políticos que han aceptado su invitación.

Aunque con unas expectativas muy bajas, el PS sí que se presentará a la cita, contrariamente al principal partido de izquierdas, La Francia Insumisa (LFI), y los Ecologistas.

"François Bayrou es consciente de que el 8 de septiembre debe irse", refirió Faure.

Respecto a unas legislativas anticipadas, una de las opciones que el presidente Emmanuel Macron tiene encima de la mesa para salir del bloqueo político, el diputado socialista aseveró que su partido se presentará a ellas "sin ningún problema", a pesar de que los últimos sondeos dan una clara ventaja la ultraderecha lepenista (31 %).

Faure no descartó una alianza con el LFI, con el que tiene malas relaciones, si ello sirve para "evitar el drama de la extrema derecha al país".