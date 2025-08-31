Ministerio de Salud brinda atención médica a 174 personas en el Rally de Paraguay

Asunción, 31 ago (EFE).- El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Paraguay reportó este domingo que atendió a unas 174 personas en los puestos de asistencia que estableció durante el desarrollo de la décima ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC) que se desarrolló en el departamento de Itapúa (sur).