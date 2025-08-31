Muere el destacado historiador cubano Eduardo Torres Cuevas

Varios medios oficiales resaltan la "vasta obra y el incansable quehacer" intelectual, así como "su vida consagrada al estudio, la enseñanza y la preservación de la historia y el pensamiento nacionales".

Recuerdan que en su larga y multifacética trayectoria profesional presidió la Academia de la Historia de Cuba, dirigió el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, de la Universidad de La Habana, y fue titular de la Cátedra Voltaire de colaboración académica entre la Universidad de La Habana y la embajada de Francia en Cuba.

"Cuando se escriba el listado de los hombres y mujeres que marcaron el pensamiento cubano en, al menos, los últimos 50 años, de seguro que en un lugar muy visible, con letras doradas y brillo sereno, ahí estará el nombre de Eduardo Torres Cuevas", resalta el periódico Juventud Rebelde.

Asimismo, el presidente Miguel Díaz-Canel escribió que es un "triste día para Cuba que hoy ha perdido al Dr. Eduardo Torres-Cuevas, infatigable y riguroso historiador, patriota de cultura vasta y brillante oratoria, a quien debemos obras fundamentales para el conocimiento del ser nacional".

Torres Cuevas era graduado de Licenciatura en Historia y de Filosofía en la Universidad de La Habana, donde ejerció como profesor e investigador titular, al igual que en otras del país y en centros de altos estudios en el extranjero.

A su multifacética actividad intelectual sumó ser miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de Nueva York, la dirección de la Biblioteca Nacional de Cuba por más de una década, lideró la sociedad cultural José Martí y la Cátedra Interdisciplinaria de Estudios Históricos de la Masonería Cubana Vicente Antonio de Castro.

Fue autor, coautor o coordinador de más de 60 libros y decenas de artículos, por sus reconocidos méritos recibió numerosas condecoraciones y distinciones en Cuba y en el extranjero. Entre ellos, los Premios Nacionales de Ciencias Sociales e Historia, y la Legión de Honor de la República de Francia.

Además fue diputado al Parlamento, miembro del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de Grados Científicos, del Consejo Científico del Instituto de Historia de Cuba y de la Comisión Nacional de la carrera de Historia.