Policía de Perú trabaja en la ubicación y captura de responsables de amenazas a periodista

El Comando Institucional de la Policía, desde un primer momento, dispuso el despliegue inmediato de un equipo especializado para garantizar la seguridad de Calloquispe y de sus familiares, a través de "un patrullaje permanente, visitas y contacto directo" con el comunicador, informó el ministerio en su cuenta de la red social X.

Agregó que el personal de la División de Investigación Criminal de la región policial Madre de Dios se encuentra realizando las acciones correspondientes para dar con la pronta ubicación y captura de los responsables de estas amenazas contra la integridad del periodista y su familia.

El ministerio remarcó que la coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Prefectura Regional de Madre de Dios es permanente y directa en favor de una pronta solución a este caso.

El viernes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) presentaron el requerimiento de garantías para Calloquispe a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, explicaron que, esta semana, Calloquispe recibió un audio a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que el interlocutor le dice: “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de La Pampa, periodista”.

El reportero había publicado informaciones sobre el modo de operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de la región amazónica de Madre de Dios deforestada por esta actividad ilegal extractiva de oro, entre ellas de la organización 'Los Guardianes de La Trocha'.

El corresponsal de los medios Inforegión, el diario El Comercio y el canal Latina ya había sido amenazado de muerte en 2023 por más de 200 manifestantes que rodearon su casa en Madre de Dios.

El Ministerio de Justicia informó, tras la solicitud de los gremios de prensa, que había iniciado las coordinaciones con la Policía Nacional en el marco de la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, según indicó en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Debido a su trabajo de investigación, Calloquispe recibió el premio Fleischaker/Greene al Valiente Reportaje Internacional en 2024.

Los gremios de prensa agregaron que su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana y recordó que las amenazas contra periodistas han escalado este año, y que dos de ellas han terminado en "lamentables asesinatos", tras la muerte de Gastón Medina en la ciudad de Ica y la de Raúl Celis en la ciudad de Iquitos.