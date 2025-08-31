Proyecto de Ley de Presupuesto ingresa al Parlamento de Uruguay para ser tratado

La vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara Alta, Carolina Cosse, recibió junto al presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir, el texto con 714 artículos que le entregaron las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

La exposición de motivos de este, detalló la cartera, remarca que las políticas contenidas allí están enmarcadas en tres prioridades estratégicas: "acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país".

Este jueves, el Consejo de Ministros trató el tema en una reunión que se extendió por varias horas y que luego de finalizada tuvo una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

"El presupuesto es una manifestación de rumbo de la política económica del país, de las políticas públicas del país, en particular en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre. Ese contexto sigue marcando que las prioridades para este Gobierno son el crecimiento y por tanto la inversión como dos elementos centrales", apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al hablar de las áreas prioritarias, resaltó que la principal -y con distancia- es la infancia y la adolescencia: "El 40 % de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el ministro explicó que la asignación prespuestal que manejan tiene dos grandes componentes.

El primero son las asignaciones prespuestales incrementales. Allí para 2026 están previstos 140 millones de dólares, que llegarán a 240 millones de dólares al final del período tras un aumento que se hará de manera progresiva.

Como segundo componente, el presupuesto también incluirá recursos para obras nuevas por aproximadamente 700 millones de dólares por año.

Este sábado, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, recibió junto al equipo económico a los legisladores del oficialismo para hablar del presupuesto.

Luego del encuentro, el senador Daniel Caggiani explicó que este sirvió para terminar de trabajar "la ley más importante" que el Poder Legislativo deberá aprobar a lo largo de sus cinco años de trabajo.

"Para nosotros es un desafío importante. Estamos muy contentos porque es un gran presupuesto en un contexto sin dudas particular, porque vivimos un nuevo tiempo político en nuestro país. Hay un nuevo Gobierno y esta es una de las principales herramientas o instrumentos que va a tener el Gobierno Nacional para instrumentar en términos económicos y financieros la totalidad de los compromisos asumidos por parte del presidente Yamandú Orsi en campaña electoral y por parte de la fuerza política", destacó.