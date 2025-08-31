Rusia repele ataque de 21 drones ucranianos, cuatro veces menos que la víspera

"En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 21 drones de ala fija", informó el Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el mando castrense ruso, 11 drones fueron derribados en la región de Volgogrado y ocho en la región de Rostov.

Otros dos fueron derribados sobre las regiones fronterizas de Bélgorod y Briansk.

Según informó en Telegram el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, dos civiles resultaron heridos hoy después de que un dron lanzara un artefacto explosivo junto a un edificio de viviendas en la capital regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la localidad Novaya Tavolzhanka del distrito de Shebékino otra mujer fue gravemente herida por el lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron, indicó.