Vehículos de la Misión de Seguridad de Haití se accidentan dejando víctimas mortales

"El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de los vehículos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó", explicó el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado publicado la noche de este domingo.

"Lamentablemente, se han registrado víctimas mortales, entre las que podrían encontrarse civiles y personal de la MSS", añadió Ombaka, sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, dio a conocer que varias personas más han resultado "gravemente heridas" y fueron trasladadas a un hospital.

La MSS expresó su gratitud a los miembros de la comunidad local que prestaron inmediatamente su ayuda en las operaciones de rescate, subraya la institución, que prometió ofrecer más informaciones "tan pronto como esté disponible".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras lo ocurrido, la embajada de Estados Unidos en Haití expresó que ese país está "profundamente entristecido" por el accidente del vehículo de la MMS ocurrido en Kenscoff.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de las personas fallecidas, y deseamos una pronta recuperación a los heridos", escribió la embajada en un breve comunicado en su página de Facebook.

La MSS está conformado por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es apoyar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el 90 % de la capital y otras zonas del país.