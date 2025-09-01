Al menos 15 heridos por la explosión de un depósito de armas en el noroeste de Libia

Trípoli, 1 sep (EFE).- Al menos 15 personas resultaron heridas, la mayoría leves, por la explosión en la noche del domingo de un depósito de armas en Misrata, en el noroeste de Libia, confirmó el servicio de emergencias y ambulancias.