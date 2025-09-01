Argentina adjudica proyectos almacenamiento de electricidad por 540 millones de dólares

Las adjudicaciones se concretaron al cabo del proceso de licitación denominado AlmaGBA, destinado a la contratación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en nodos críticos del área metropolitana de Buenos Aires.

Según informó la Secretaría de Energía, en el proceso de licitación de AlmaGBA se adjudicaron proyectos con una capacidad total de almacenamiento de 667 megavatios, lo que supera el objetivo inicial de 500 megavatios.

"Este resultado se alcanzó gracias al alto interés del sector privado y la competitividad de las ofertas recibidas, lo que permitió adicionar 150 megavatios a la potencia prevista originalmente", informó la Secretaría de Energía.

El proceso contó con la participación de quince empresas que en total presentaron 27 proyectos por 1.347 megavatios.

Los contratos de almacenamiento se celebrarán con las distribuidoras Edenor y Edesur y contarán con el respaldo de Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) como garante de la operación.