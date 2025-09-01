Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

Redacción Internacional, 2 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció en la madrugada de este martes que su país reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos.