Bruselas condena la detención de personal de la ONU en Yemen y la violencia contra civiles

“Condenamos enérgicamente la detención arbitraria de personal de la ONU por parte de los hutíes, que pone en peligro a los trabajadores humanitarios y la ayuda vital a los necesitados”, indicó Lahbib a través de un mensaje en redes sociales.

La comisaria belga recalcó además que la violencia en Yemen “está aumentando con ataques de Israel que también matan a civiles”, por lo que instó a todas las partes a que rebajen la tensión.

“Los civiles deben ser protegidos”, recalcó.

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, condenó este lunes la "inaceptable" entrada a la fuerza de las autoridades hutíes en las oficinas del PMA en Saná y la detención arbitraria de nueve miembros del equipo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el domingo el “allanamiento forzoso” de las instalaciones, así como la confiscación de bienes de la ONU y los intentos de entrar en otras oficinas en Saná.

En un documento difundido este domingo por el enviado especial de la ONU en Yemen, Hans Grundberg, se explicó que estas retenciones hechas por 'Ansar Allah' (nombre oficial de los hutíes) "se suman a las de los 23 empleados de Naciones Unidas que permanecen detenidos, algunos de los cuales llevan recluidos desde 2021 y 2023, así como el de un colega que falleció bajo custodia a principios de este año".

Por otra parte, los hutíes enterraron este lunes al primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y a otros once miembros del Ejecutivo, más de la mitad de sus integrantes, asesinados el jueves pasado en un ataque israelí contra una reunión del gabinete en Saná.

El Gobierno de Al Rahawi administraba áreas controladas por los hutíes desde que éstos se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno internacionalmente reconocido y controlaron amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen.

Los hutíes, respaldados por Irán, y que al igual que ese país profesan la rama chií del islam, han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y las embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos y contra la guerra israelí en Gaza.